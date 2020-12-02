Україна продовжує рухатися до вступу в НАТО і очікує подання Плану дій щодо членства в організації. А також не проти проведення більшої кількості навчань Альянсу на своїй території.

Мілітарна присутність Росії у Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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На ньому Кулеба заявив, що Росія продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону.

Я поінформував членів Альянсу про мілітаризацію Росією як державою-окупантом Криму. З конкретними цифрами, свідченнями про її негативний вплив на безпеку чорноморського регіону,

– розповів міністр.

Він додав, що ознаки нуклеаризації півострова є серйозною загрозою для режиму ядерного нерозповсюдження.

Україна хоче більше навчань Альянсу

Кулеба також наголосив на прагненні України стати членом НАТО.

Ми хочемо більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в Україні,

– уточнив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна надалі рухається до членства в НАТО та очікує надання Плану дій щодо цього.

Крім того, він додав, що низка міністрів у своїх виступах заявили, що "принципово підтримують надання Україні членства в НАТО".

Зверніть увагу! 30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО повинне продовжити зміцнення своїх позицій в регіоні Чорного моря. Це необхідно, враховуючи "посилення російської військової присутності" в окупованому Криму.