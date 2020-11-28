Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що протести у Білорусі не є насильницькими. Народ виходить на акції з квітами та повітряними кульками.

Мирний характер білоруських протестів бачить увесь світ. Про це Тихановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свободі".

Зауважте Тихановська сподівається, що Байден посилить тиск на Лукашенка

Очевидно всім, і білорусам, і всім світу, що у нас ненасильницький протестний рух. Ми ходимо з квіточками, з кульками,

– наголосила Тихановська.

Наказ самопроголошеного президента Олександра Лукашенка силовикам "не брати полонених" Тихановська назвала "промиванням мізків силовикам".

За словами лідерки білоруської опозиції, це лише влада Білорусі намагається переконати себе та ОМОН, що нібито протестувальники керуються якимось насиллям.

Зверніть увагу! Лукашенко заявив, що піде з поста президента виключно після прийняття нової Конституції. Детальніше про останні події у Білорусі читайте тут.