Президент Володимир Зеленський розповів, чи прагне Україна до членства в ЄС. Він заявив, що українці – більше європейці, ніж дехто з нинішніх членів Євросоюзу, і вже неодноразово це довели.

Українці хочуть у Європу, але це не означає, що вони хочуть жити, як та чи інша країна. Українці хочуть жити в європейській Україні, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю видання Politico Europe, яке публікує Офіс Президента України.

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Вони розуміють, що це шлях бути членом ЄС. Ми ментально більше європейці, ніж, вибачте, деякі країни ЄС. Ми більше європейці, згадуючи Майдан. Українці захищають головні принципи, головні цінності ЄС,

– наголосив президент України.

Він також підкреслив, що Україна економічно й за наявністю природних ресурсів є однією з найпотужніших держав Європи. Тож він висловив бажання, щоб Україну, яка хоче бути членом європейської спільноти, ЄС бачив так само потужною, як це роблять українці.

"Вважаю, що Європа повинна пам'ятати, що саме українці віддали за європейське мислення свої життя і багато років воюють на Донбасі", – підкреслив Володимир Зеленський.

Шлях України до Європейського Союзу глава держави порівняв з марафоном. Мовляв, українці, коли біжать свої умовні 42 кілометри, повинні бачити перед собою фініш, до якого вони прямують.

Коли ми йдемо в ЄС, ми повинні бачити саме той "прапорець фінішу". Щоб нам було зрозуміло, що через певний час, після конкретних кроків Україну запросять, а не вона попроситься в ЄС. Ось це мають розуміти всі країни ЄС,

– резюмував глава держави.

Коротко про шлях України в ЄС: