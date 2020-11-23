Партія "Слуга народу" йде до поступового знищення закритості та кастовості системи державного управління. Мовиться про процес дострокового припинення повноважень чинного складу Конституційного Суду.

Що сказав Подоляк

Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Микола Подоляк заявив, що підтримує законопроєкт Зеленського щодо перезавантаження КСУ. Про це політик розповів у інтерв'ю "Бабель".

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Подоляк засудив поведінку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який не підтримав президента.

Коли ти є у складі команди з великим рейтингом і кредитом довіри, то щонайменше перші 3 – 4 роки потрібно працювати у межах єдиної команди. Є президент, він визначив певні вектори,

– сказав Подоляк.

Він також додав, що попри "власні політичні амбіції та цілі" Разумков має підтримувати команду.

Водночас Подоляк підкреслив, що попри тривалий процес, історію із Конституційним Судом не спустять на гальма.

"Ми точно не будемо спускати на гальмах, але є процедурні питання. Є досить жорсткі законопроєкти, зокрема президентські. Вони повинні пройти всі комітети, слухання і вийти в зал", – додав політик.

Скандал довкола КСУ: головне

27 жовтня на закритому засіданні Конституційний Суд скасував статтю про кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве е-декларування.

Таким рішенням суд фактично дозволив чиновникам брехати про свої доходи та статки.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ та визнати рішення про декларування "нікчемним" та таким, що не має правових наслідків.

Однак не всі народні обранці підтримали президента. У провладній партії "Слуга народу" виникли суперечки.

Через рішення суду низка чиновників вже уникли відповідальності за неправдиве декларування.



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