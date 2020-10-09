Ми навіть не в червоній, а в чорній зоні, – Кучер про коронавірус на Харківщині
У Харківській області станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на коронавірус є критичною. Щодня до лікарні забирають по 60 – 90 людей. Місць для нових хворих вже немає.
Майже всі ліжка для лікування хворих заповнені, крім "дитячих" і в пологовому будинку. Про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє пресслужба ОДА.
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Зараз за показниками ми перебуваємо в помаранчевій зоні карантину, але реально ми навіть не в червоній зоні, а вже в чорній. Кожен день госпіталізують від 60 до 90 осіб. Щоб нам розмістити цих людей нам необхідно таку ж кількість виписати. Це підтвердження того, що ситуація є критичною,
– наголосив Кучер.
Як вирішуватимуть ситуацію
Однак глава Харківщини запевнив, що для лікування хворих додатково виділять 320 ліжок і закуплять нові кисневі концентратори. Крім того, Кучер не виключає ймовірність, що при такій динаміці захворюваності, додаткові місця розгортатимуть не тільки у медзакладах, а й на стадіонах, у палацах та інших приміщеннях.
Також очільник ОДА зауважив, що в області не вистачає лікарів. Тому Кучер нагадав про необхідність дотримуватись карантину та зберігати соціальну дистанцію.