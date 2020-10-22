Україна наразі не може повноцінно функціонувати без міжнародної фінансової допомоги. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це через те, як виюудувана українська економіка.

Кредити потрібні через слабку економіку

Київ поки не може відмовитись від грошей Міжнародного валютного фонду. МВФ – важливий стратегічний партнер України. Про це глава держави розповів в інтерв'ю кільком українським телеканалам, інформує 24 канал.

Важливо Інтерв'ю Зеленського українським телеканалам: головні тези президента

Сьогодні економіка так вибудувана в Україні і вона так вибудовувалась, що ми не проживемо без західних грошей. І це правда, і люди повинні про це знати.

– сказав Зеленський.

Якщо би економіка України була "на висоті", то, зауважив президент, Київ зміг би відмовитись від кредитів або, принаймні, залучати необхідні гроші в конкретні інфраструктурні проєкти.

Київ виконав усі зобов'язання щодо МВФ

Щодо затримань з перерахуванням траншів, то президент вважає, що Київ усі свої зобов'язання виконав. Проте є люди, які мають на меті дестабілізувати ситуацію.

Я вважаю, що, як всередині країни, так і ззовні, є люди, які працюють проти держави Україна. Вони лобіюють свої інтереси, аби стабільності не було,

– наголосив Зеленський.

Зазначимо, що наразі Україна очікує на другий транш від МВФ. Він мав надійти до кінця 2020 року. Третій – вже у 2021 році.

Важливо! Раніше в Офісі Президента казали, що для того, аби отримати наступний транш, Україна має вирішити кілька проблем. Зокрема, мовиться про корекцію законодавства щодо антикорупційних відомств та зміни до держбюджету.