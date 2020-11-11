Сергій Притула не вважає свій програш на виборах до мерії Києва поразкою. Волонтер наголосив, що не збирається йти з політики. Головне, щоб не зникла внутрішня мотивація продовжувати свою діяльність.

Партії "Голос" не вдалося максимально мобілізувати електоральний ресурс і зробити так, щоб ці люди дійшли до дільниць. Про це Притула розповів "Громадському".

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Я не вважаю результат на мерських виборах невдачею, тому що ставилося кілька завдань на цю кампанію. З деякими з них не склалося, з більшістю склалося. Так, на жаль, я не вийшов у другий тур. Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів та активність їх електорату на тлі того ядра людей, на які розраховував я,

– наголосив волонтер.

Хто голосував за Притулу

Серед людей у віці від 18 до 25 років волонтер набрав 15% голосів.

Серед виборців у віці від 29 до 44 років Притула отримав 11,5% голосів.

Ці результати Притула назвав доволі пристойними. Однак, на його думку, виборців від 18 до 25 років не вдалося максимально заохотити прийти на вибори. Окрім того, завадити людям прийти на виборчі дільниці міг коронавірус.

"Також далеко не всі громадяни усвідомлюють важливість місцевих виборів після того, як почалися процеси децентралізації", – наголосив Притула.

Зверніть увагу! 25 жовтня 2020 року Притула балотувався у мери Києва. Однак за результатами голосування посів лише 3 місце у рейтингу, поступившись чинному мерові Віталію Кличкові та Сергію Попову.