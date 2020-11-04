Поки у Верховній Раді шукають шляхи вирішення конституційної кризи, судді КСУ відверто шантажують суспільство і владу. Вони маніпулюють різними важливими питаннями, зокрема мовним та земельним.

Член Громадської ради доброчесності Роман Маселко зазначив, що хотілося б, аби в Україні нарешті почали щось робити, не порушуючи Конституцію чи закон. Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

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Суддівський майдан

За його словами, потрібно зрозуміти ситуацію, яка сталась. В Україні є проблеми не тільки з КСУ, але й із судами першої інстанції.

Ми отримали те, що зараз маємо – суддівський майдан. На Майдані сталося те саме. Коли всі зрозуміли, що відбувається, і коли нам сказали, що ми тепер рухаємось в Росію і забуваємо про європейський вектор – тоді вибухнуло,

– зазначив Маселко.

На його думку, зараз так само стався вибух, хоча й проблема була вже давно.

Інші правила

"Зрозуміло, що в умовах такого вибуху фактично працюють інші правила. Їх юристи можуть назвати крайньою необхідністю. Коли в умовах можна порушувати правила, які є для цієї ситуації менш важливі, для того, аби фактично зберегти більш важливі права", – сказав член Громадської ради.

Також він додав, що зараз Україна перебуває в ситуації крайньої необхідності, тому повинна зупинити Конституційний суд України.

Коротко про скандальне рішення КСУ

Конституційний суд України під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування.

Кримінального кодексу про незаконне декларування. Президент України Володимир Зеленський ствердив, що с касування декларацій може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами .

. Представники Євросоюзу заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

Після того Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт про розпуск усіх суддів.

Що відомо про скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу