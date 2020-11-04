Ми отримали суддівський майдан, – експерт про наслідки скандального рішення КСУ
Поки у Верховній Раді шукають шляхи вирішення конституційної кризи, судді КСУ відверто шантажують суспільство і владу. Вони маніпулюють різними важливими питаннями, зокрема мовним та земельним.
Член Громадської ради доброчесності Роман Маселко зазначив, що хотілося б, аби в Україні нарешті почали щось робити, не порушуючи Конституцію чи закон. Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.
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Суддівський майдан
За його словами, потрібно зрозуміти ситуацію, яка сталась. В Україні є проблеми не тільки з КСУ, але й із судами першої інстанції.
На його думку, зараз так само стався вибух, хоча й проблема була вже давно.
Інші правила
"Зрозуміло, що в умовах такого вибуху фактично працюють інші правила. Їх юристи можуть назвати крайньою необхідністю. Коли в умовах можна порушувати правила, які є для цієї ситуації менш важливі, для того, аби фактично зберегти більш важливі права", – сказав член Громадської ради.
Також він додав, що зараз Україна перебуває в ситуації крайньої необхідності, тому повинна зупинити Конституційний суд України.
Коротко про скандальне рішення КСУ
- Конституційний суд України під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування.
- Президент України Володимир Зеленський ствердив, що скасування декларацій може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами.
- Представники Євросоюзу заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.
- Після того Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт про розпуск усіх суддів.
Що відомо про скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу
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