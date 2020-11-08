Чинний президент США Дональд Трамп, який хотів переобратися на другий термін, заявив про письмові свідчення щодо шахрайства на виборах. Порушення нібито зафіксували у Філадельфії та Детройті.

Підбивання підсумків президентських виборів у США тільки починається. Про це Трамп написав на своїй сторінці у твіттері.

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Ми отримали кілька письмових свідчень про шахрайство на виборах. У Пенсільванії був наказ, як аутентифікувати поштові бюлетені, тому якщо в системі виникає проблема з аутентифікацією, це серйозно вплине на всі вибори,

– написав Трамп.

Він зазначив, що на виборах у США поштою надіслали понад 100 мільйонів бюлетенів. У Філадельфії і Детройті "голосування зіткнулося з, м'яко кажучи, довгою низкою виборчих проблем".

Зверніть увагу! Через пандемію коронавірусу американці могли віддати свій голос за майбутнього президента США поштою. Кандидат на посаду глави держави Трамп виступав проти такого голосування. На його думку, голосування поштою створює можливість для фальсифікації результатів виборів.

Реакція Трампа на результати виборів у США

На президентських виборах у США переміг кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден. Водночас чинний американський лідер заявляє, що під час підрахунку голосів були масові порушення. Трамп готує безліч судових позовів, аби оскаржити результати голосування.



Результати виборів у США / Інфографіка 24 каналу