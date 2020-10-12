Опозиційна лідерка Світлана Тихановська закликала білорусів продовжувати мирні акції протесту. У своєму зверненні Тихановська наголосила: мета залишається тією самою – нові вибори президента.

Тихановська закликала продовжити акції

Тихановська зазначила, що режим Лукашенка продовжує спілкуватись з народом виключно мовою насилля. Своє звернення політикиня опублікувала у власному телеграм-каналі.

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Мирні протести Тихановська називає реалізацією права на захист від беззаконня та насильства.

Ми зуміли змусити їх слухати нас. І це значить, що ми повинні взяти на себе відповідальність і довести до кінця наш план: зупинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові вибори,

– зазначила Тихановська.

Тихановська вважає, що акції протесту можуть все змінити

Політикиня наголосила на важливості маршів, блокуванні військової техніки та страйків підприємств.

Групи самоврядування, ви нова сила! Ви можете допомагати постраждалим, організовуватися в нові рухи і підтримувати дисципліну в суспільстві при правовому дефолті. Ви можете все змінити,

– написала опозиціонерка.

Тихановська зараз проживає у Литві

Зазначимо, що наразі Тихановська перебуває поза межами Білорусі. Одразу після проведення президентських виборів 9 серпня її під тиском змусили виїхати до Литви. Саме Тихановську незалежні екзит-поли називали справжнім лідером голосування за нового очільника Білорусі.