Наступний обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися до кінця 2020 року. Українська сторона пропонує встановити дедлайн до 24 грудня.

Українських полонених хочуть повернути додому до Різдва. Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє "Новое время".

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Ми пропонуємо провести обмін полоненими до 24 грудня, до Різдва, як жест виконання наших домовленостей,

– наголосив Арестович.

Окрім того, речник зауважив, що наразі ведеться активна робота, щоб "нормандська четвірка" могла зустрітися вже у найближчий час. На ній необхідно підбити підсумки минулого року, а також прийняти нові важливі рішення.

Що відомо про наступний обмін полоненими