Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відзначив, що підвищення акцизу на алкогольну продукцію на даному етапі не має сенсу.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

"Я не вважаю, що підвищення акцизів на горілку і пиво принесуть додаткові доходи в бюджет сьогодні, оскільки при перебуванні 50% ринку в тіні відбудеться лише перетікання коштів. Потрібно для початку вивести ринок "в білу". А ось потім підвищувати податки", – позначив Гетманцев.

Він також запевнив, що в комітеті відійшли від принципу "передноворічного" підвищення податків і шанують стабільність податкового законодавства.

Ми відійшли від практики перегляду будь-яких елементів податків "під ялинку" і свято шануємо принцип стабільності податкового законодавства. Очевидно, що той законопроєкт, який поданий Кабінетом міністрів в частині зміни елементів податків не буде введений з 1 січня наступного року. Документ буде ще обговорюватися комітетом,

– зазначив Гетманцев.

Українське бізнес-співтовариство також неодноразово виступало категорично проти підвищення податків в період кризи, викликаного пандемією COVID-19. В Американській торговельній палаті, наприклад, раніше заявили, що окремі положення законопроєктів не враховують специфіку розвитку окремих галузей, і прийняття таких змін тільки погіршить економічну ситуацію в країні і не буде сприяти збільшенню надходжень до бюджету.