Обставини ведення переговорів у рамках ТКГ із врегулювання конфлікту на Донбасі змінилися. Українська сторона почала говорити з Росією жорсткіше, а самі перемовини вже не у глухому куті.

У перебігу переговорів ТКГ відбулися зміни

Україна змінила підхід до перемовин у рамках Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Про це розповів учасник політичної підгрупи ТКГ і журналіст Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Розповідав Гармаш про деталі засідання переговорників, яке відбулося 25 листопада.

Ніхто Україні не ставив ультиматум. Швидше Україна почала говорити жорсткою мовою з Росією,

– сказав член української делегації.

На його думку, це Україна стала "ставити питання принципово". І, як не дивно, динаміка переговорів зрушила з мертвої точки, переговори вже не перебувають у глухому куті.

Щонайменше, такої думки дотримується Гармаш:

"У нас 6 років до цього нічого не відбувалося, а зараз хоча б щось відбувається. Найістотніше те, що ми змінили тактику, ми стали жорсткішими, ми почали вимагати від Росії відповідальності за те, що відбувається".

У Росії є план, розрахований до 2050 року

"Представники Росії від ОРДЛО висунули якийсь план, що до 2050 року вони хочуть отримати особливі повноваження", – розповів журналіст.

Але ми не беремо в обговорення документи, подані нелегітимним учасником процесу – вони не є стороною в ТКГ. Ми зажадали, щоб Росія взяла на себе відповідальність і подала цей план як план Росії,

– пояснив Сергій Гармаш.

На жаль, подробиць про цей план Росії він не розкрив.

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