Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 листопада заявив, що в Україні наразі не вводитимуть жорсткий карантин. Однак якщо ситуація з коронавірусом у країні погіршуватиметься, це змусить уряд вдатися до жорсткіших обмежень.

Що сказав Шмигаль

Низка європейських та світових країн з добре розвинутими медичними системами вже ввели жорсткий карантин. Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, повідомляє 24 канал.

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Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни, Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд застосувати жорсткіші обмеження,

– наголосив Шмигаль.

Очільник уряду також подякував нардепам за прийняті 3 листопада зміни до бюджету, які дозволили додатково залучити понад пів мільярда гривень для боротьби з коронавірусом. Зокрема, за ці кошти закуплять необхідне медичне обладнання.

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