Ми зараз не вводитимемо локдаун цілої країни, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 листопада заявив, що в Україні наразі не вводитимуть жорсткий карантин. Однак якщо ситуація з коронавірусом у країні погіршуватиметься, це змусить уряд вдатися до жорсткіших обмежень.
Що сказав Шмигаль
Низка європейських та світових країн з добре розвинутими медичними системами вже ввели жорсткий карантин. Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, повідомляє 24 канал.
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Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни, Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд застосувати жорсткіші обмеження,
– наголосив Шмигаль.
Очільник уряду також подякував нардепам за прийняті 3 листопада зміни до бюджету, які дозволили додатково залучити понад пів мільярда гривень для боротьби з коронавірусом. Зокрема, за ці кошти закуплять необхідне медичне обладнання.
COVID-19 в Україні: що відомо
- Станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 420 617 тисяч заражених коронавірусом. За добу 3 листопада виявили 9 524 випадки нових заражень.
- За добу 3 листопада також госпіталізували рекордну кількість заражених коронавірусом. На лікарняних ліжках опинилися 1 514 людей.
- Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Усі регіони поділені на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
- Жодна з областей України не готова до послаблення карантину. Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що наразі українська влада обговорює можливість ввести карантин вихідного дня.
- В Офісі Президента також наголосили, що посилювати карантин можуть в окремих регіонах, де буде найгірша ситуація з коронавірусом.
- Деякі українські ЗМІ повідомляють, що невдовзі в Україні можуть посилити карантин. Зокрема, мовиться про запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.
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