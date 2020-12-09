Міг шукати метал: у Дніпрі чоловіка на смерть розчавило бетонною плитою – фото
Жахливий смертельний інцидент стався вдень 9 грудня на вулиці Паторжинського в Дніпрі. На території гаражного кооперативу, що перебуває в процесі демонтажу, на чоловіка впала величезна бетонна плита.
Тіло загиблого з-під завалу діставали рятувальники, повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Врятувати його медики вже не могли.
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Медики лише констатували смерть постраждалого / Фото пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області
Міг бути не сам
За даними видання "Інформатор", наразі на місці смертельної події працюють слідчі. Ділянку, де впала плита, огородили, а на самому місці розшукують інших ймовірних постраждалих.
Рятувальники обстежують місце аварії / Фото пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області
Через загибель чоловіка поліціянти відкрили кримінальну справу. Вони з'ясовуватимуть всі обставини інциденту.
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