Жахливий смертельний інцидент стався вдень 9 грудня на вулиці Паторжинського в Дніпрі. На території гаражного кооперативу, що перебуває в процесі демонтажу, на чоловіка впала величезна бетонна плита.

Тіло загиблого з-під завалу діставали рятувальники, повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Врятувати його медики вже не могли.

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За попередніми даними, на аварійній ділянці чоловік міг займатися пошуком металолому.



Медики лише констатували смерть постраждалого / Фото пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області Медики лише констатували смерть постраждалого / Фото пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області

Міг бути не сам

За даними видання "Інформатор", наразі на місці смертельної події працюють слідчі. Ділянку, де впала плита, огородили, а на самому місці розшукують інших ймовірних постраждалих.



Рятувальники обстежують місце аварії / Фото пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області

Через загибель чоловіка поліціянти відкрили кримінальну справу. Вони з'ясовуватимуть всі обставини інциденту.