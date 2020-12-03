Без корони з "короною": Михайло Добкін повідомив, що у нього COVID-19
Колишній очільник Харкова та екскандидат у мери Михайло Добкін повідомив, що інфікувався коронавірусом. З хворобою політик бореться уже четвертий день.
Політик повідомив, що хворіє протягом кількох днів
Про свою недугу Добкін повідомив в інстаграмі ввечері 2 грудня. Наразі він перебуває у Старому Салтові, що під Харковом.
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Без корони з "короною". Йшов четвертий день боротьби,
– написав Добкін.
Судячи з фото, перебіг хвороби у Добкіна – легкий. Адже політик сфотографувався на вулиці.
Зазначимо, що кілька днів тому Добкін ще відвідував ефір на одному з українських телеканалів, про що й розповідав у соцмережах.
Добкін знявся з виборів мера Харкова
У 2006 – 2010 роках Добкін був мером Харкова, а у 2010 – 2014 став главою Харківської ОДА. Цього року Добкін подавав документи на участь у виборах міського голови Харкова. Проте згодом зняв свою кандидатуру на користь чинного мера Геннадія Кернеса.
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