Росія хотіла схопити українського блогера Михайла Орєшнікова, але він вже летить додому
Українського блогера Михайла Орєшнікова затримали в Індонезії за запитом Росії. Кремль хотів екстрадувати українця на територію Росії. Для цього Москва навіть направила офіційний запит до Інтерполу.
Однак український блогер вже прямує до Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
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Він підкреслив, що Росія намагалася схопити Михайла, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол.
Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити. Ми не дали цього зробити. Літак з Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави,
– написав міністр.
Що відомо про затримання Орєшнікова
- Українського блогера Михайла Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Індонезії Сукарно-Хатта за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії.
- Йому загрожувала екстрадиція на територію Росії. Згідно з попередніми даними, проти блогера порушили кримінальну справу у Росії за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень.
Хто такий Михайло Орєшніков
- Це колишній громадянин Росії – активний діяч антипутінського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини "зелених чоловічків" в Україні.
- Через проукраїнську позицію Орєшнікова у Росії неодноразово катували. 26 липня 2014 блогер попросив надати йому політичний притулок в Україні.
- У 2016 році Орєшніков відмовився від російського громадянства та отримав український паспорт.
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