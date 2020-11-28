Українського блогера Михайла Орєшнікова затримали в Індонезії за запитом Росії. Кремль хотів екстрадувати українця на територію Росії. Для цього Москва навіть направила офіційний запит до Інтерполу.

Однак український блогер вже прямує до Києва. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

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Він підкреслив, що Росія намагалася схопити Михайла, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол.

Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити. Ми не дали цього зробити. Літак з Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави,

– написав міністр.

Що відомо про затримання Орєшнікова

Українського блогера Михайла Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Індонезії Сукарно-Хатта за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії.

в міжнародному аеропорту Індонезії Сукарно-Хатта за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії. Йому загрожувала екстрадиція на територію Росії. Згідно з попередніми даними, проти блогера порушили кримінальну справу у Росії за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень.

Зверніть увагу! Росія переслідує з політичних мотивів 134 українців. Водночас у незаконному ув'язненні на території Росії та тимчасово окупованого Криму перебувають 112 українців, серед них 78 кримських татар.

Хто такий Михайло Орєшніков