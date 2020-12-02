Ексвласник "Укрбуду" Максим Микитась 2 грудня вийшов із Лукянівського СІЗО. Зауважимо, його підозрюють в організації схеми з привласненням майна Національної гвардії.

Скандальний забудовник мав перебувати під арештом до 24 грудня 2020 року. Однак 2 грудня УНН з посиланням на власні джерела в поліції повідомило, що Микитась вийшов на волю.

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Максим Микитась сьогодні вийшов на свободу,

– заявило видання.

Зауважимо, раніше Національне антикорупційне бюро повідомило, що екснардеп Микитась добровільно відшкодував державі 50 мільйонів гривень. Водночас загальна сума збитків завданих чиновником становить понад 81 мільйон.

У чому підозрюють Микитася

В обмін на земельну ділянку в центрі Києва Нацгвардія мала отримати 50 квартир у житловому комплексі та 30 паркомісць.

Однак у 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбуд" про відмову від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що "Укрбуд" зводив на околиці столиці.

За даними слідства, вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

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