У заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка виявили коронавірус. Нардеп порівняв свій стан з "танком, якому підбили гусеницю".

Микола Тищенко заявив, що здав тест на коронавірус та отримав позитивний результат. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Заступник голови фракції "Слуга народу" зізнався, що мав температуру 36,8.

Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю. Переходжу на запасний лікарняний бункер. Упевнений у швидкій перемозі над заморською недугою,

– написав Тищенко.

Зауважимо, що раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про майже 60 народних депутатів, які перехворіли або ще хворіють на COVID-19.

Понад 20 осіб всього перехворіло в Апараті. Також у нас декілька людей додатково захворіли на цьому тижні. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже,

– сказав голова ВР.

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