Микола Тищенко підхопив коронавірус: як почувається нардеп
У заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка виявили коронавірус. Нардеп порівняв свій стан з "танком, якому підбили гусеницю".
Микола Тищенко заявив, що здав тест на коронавірус та отримав позитивний результат. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Важливо Яна Зінкевич подолала коронавірус
Заступник голови фракції "Слуга народу" зізнався, що мав температуру 36,8.
Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю. Переходжу на запасний лікарняний бункер. Упевнений у швидкій перемозі над заморською недугою,
– написав Тищенко.
Зауважимо, що раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про майже 60 народних депутатів, які перехворіли або ще хворіють на COVID-19.
Понад 20 осіб всього перехворіло в Апараті. Також у нас декілька людей додатково захворіли на цьому тижні. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже,
– сказав голова ВР.
Новина доповнюється...