У Миколаєві пасажир маршрутки погрожував водієві зброєю, бо той нібито не дав йому решти після оплати проїзду. Дебошир вистрелив у водія. На щастя, той не постраждав.

Все це трапилося 7 жовтня в Інгульському районі міста, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За попередньою інформацією, між чоловіками виникла суперечка. Потім вони вийшли з маршрутки, зловмисник дістав пістолет. Спочатку лише погрожував, а потім здійснив постріл у бік водія.

44-річний водій не постраждав, він затримав порушника та тримав його, поки не приїхали правоохоронці. Дебошира відвезли до відділку поліції, а його зброю направили на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Пасажиру загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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