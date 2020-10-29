Раніше судимого 30-річного миколаївця підозрюють у нападі на 14-річного підлітка у під'їзді його ж будинку. Розкрили злочин поліцейські за кілька годин після інциденту.

Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини близько 9:30, повідомили у поліції Миколаївської області. Заявником була матір постраждалого.

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Жінка розповіла копам про те, що невідомий чоловік зайшов вслід за її сином та напав на нього з ножем. Забравши смартфон, зловмисник втік.

Що відомо про грабіжника

Правоохоронці, які прибули на місце події, почали розслідування нападу. За описом зовнішності підозрюваного оперативники карного розшуку відшукали знайомих зловмисника. Від них копи й отримали інформацію про грабіжника.

Їм виявився 30-річний мешканець Миколаєва, який раніше був засуджений за розбій. Він вже відбував 10 років покарання за ґратами та звільнився лише у 2019.

У чоловіка знайшли мобільний школяра, а також ніж, яким він нібито погрожував неповнолітньому.

Знову 10 років

Затриманому вже оголосили про підозру у повторному вчиненні розбійного нападу. Йому знову загрожує максимальний строк ув'язнення за цією статтею. Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Дивіться відео пограбування 14-річного підлітка у Миколаєві: