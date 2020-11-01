У Миколаєві 31 жовтня п'яний 31-річний чоловік облив хімічною речовиною свою співмешканку та двох її дітей. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Деталі інциденту у Миколаєві

Трагедія трапилася, коли п'яний чоловік повернувся ввечері додому. Між ним та жінкою виник конфлікт. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Чоловік схопив пляшку, у якій була невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку,

– розповіли правоохоронці.

Пляшку, у якій була невстановлена рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Постраждалі з хімічними опіками перебувають у лікарні.

Що загрожує винуватцю

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за замах на умисне вбивство. Чоловіку вже оголосили про підозру у злочині. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. За скоєне винуватцю загрожує ув'язнення на строк до 15 років.



Підозрюваний у скоєнні злочину у Миколаєві



У Миколаєві чоловік облив хімічною речовиною жінку та двох дітей



Пляшку з речовиною правоохоронці відправили на експертизу