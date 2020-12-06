У Миколаєві 6 грудня виник конфлікт між чоловіком і місцевими підлітками. Внаслідок цього чоловік дістав пістолет і почав стріляти в дітей.

Один з хлопців отримав поранення в лівий бік. Про це пише місцеве видання "Преступности.НЕТ" з посиланням на очевидців конфлікту.

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Інцидент трапився на скейт-майданчику, куди діти прийшли покататися на своїх скейтах. Чоловік сидів поряд на лавочці. Підлітки просили його пересісти, аби вони не мішали одне одному, але той відмовився.

Згодом один з хлопців, виконуючи маневр на скейті, ледь не зачепив чоловік. Той розлютився й ударив хлопця ногою, на що отримав удар ногою у відповідь.

Після цього чоловік підійшов до коляски, що стояла поряд, дістав пістолет і почав стріляти в дітей. Він здійснив 2 постріли, одним з яких попав хлопцю під бік. Того госпіталізували.

У поліції згодом уточнили, що пістолет був травматичним, а куля не завдала постраждалому значної шкоди, тож він згодом відмовився від претензій.