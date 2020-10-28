У Миколаєві 28 жовтня загинула дитина. Трагедія сталася, коли двоє хлопчаків перебували на піщаному схилі висотою орієнтовно 3 метри. Там одного з них присипало шаром ґрунту.

Деталі трагедії у Миколаєві

Інцидент стався об 11:05 у мікрорайоні Тернівка в Миколаєві. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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До прибуття рятувальників місцевий мешканець витяг хлопчика з під-завалу. За попередніми даними, дитині орієнтовно 10 років. Після приїзду рятувальники надавали йому першу долікарську допомогу,

Попри реанімаційні заходи повернути дитину до життя не вдалось. Працівники швидкої медичної допомоги на місці констатували смерть,

– розповіли у ДСНС.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.



У Миколаєві дитину засипало піском / Фото ДСНС