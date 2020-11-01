У мережі з'явилося відео, на якому видно, як у Миколаєві правооохоронці жорстоко виштовхують пасажира з маршрутки. Все тому, що чоловік перебував у громадському транспорті без захисної маски.

Деталі інциденту у Миколаєві

Перевірку у маршрутці здійснювали одразу 5 поліцейських. З чоловіком без маски у них виник конфлікт, після чого його грубо виштовхали на вулицю. Про це повідомила авторка відео з місця події.

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За словами авторки відео, правоохоронці оштрафували двох людей – чоловіка без маски і водія маршрутки

В мене шия хвора. Ви чого? Перестаньте! Люди зніміть на відео, будь ласка,

– кричав до правоохоронців пасажир.

Коли чоловіка вивели на вулицю, він вимагав у поліцейських, аби ті показати свої документи. Після того пасажир витягнув телефон і почав знімати дії правоохоронців. Ті ж взяли порушника під руки і відвели з місця події.

"Забрали чоловіка, як особливо небезпечного злочинця. Не знаю, що він зробив", – сказала авторка відео

У Миколаєві поліція жорстоко затримала чоловіка без маски: відео

Зауважимо, раніше Верховній Раді запропонували розглянути зміни до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Зміни передбачають введення штрафів від 3 400 до 5 100 гривень для підприємців, які пропустили в свою установу людину без маски. Це стосується і водіїв маршруток.