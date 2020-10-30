У Миколаєві послабили карантинні обмеження: що дозволили
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У Миколаєві, який перебуває у червоній карантинній зоні, пом'якшили карантинні обмеження. Таке рішення прийняли у Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зокрема, у місті дозволили продовжити роботу закладам громадського харчування до 20:00. Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
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У повідомленні вказано, що у Миколаєві також відновлять роботу:
- дитячі садки;
- спортивні клуби;
- театри й кінотеатри;
- салони краси.
Втім, працівники цих закладів повинні дотримуватися усіх необхідних карантинних обмежень.
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