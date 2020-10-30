У Миколаєві, який перебуває у червоній карантинній зоні, пом'якшили карантинні обмеження. Таке рішення прийняли у Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у місті дозволили продовжити роботу закладам громадського харчування до 20:00. Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради. До теми Повний локдаун має бути крайнім заходом, – ВООЗ У повідомленні вказано, що у Миколаєві також відновлять роботу: дитячі садки;

спортивні клуби;

театри й кінотеатри;

салони краси. Втім, працівники цих закладів повинні дотримуватися усіх необхідних карантинних обмежень. Довідка. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич 27 жовтня 2020 року звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням послабити карантин. Детальніше про це – читайте тут. Новий карантинний розподіл набуде чинності 2 листопада 2020 року. Якщо у Миколаєві будуть систематично порушувати карантин, то у місті знову повернуться до жорстких обмежень. Зверніть увагу! У Міністерстві охорони здоров'я 30 жовтня 2020 року оновили список карантинних зон. Детальніше про це – читайте тут.

Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу