Привалило землею в траншеї: у Миколаєві витягнули з-під завалу двох чоловіків – фото, відео
У Миколаєві 27 листопада двох чоловіків в траншеї привалило землею та бетонною плитою. Трагедія трапилась під час проведення земляних робіт на вулиці Чорновола.
Одного з постраждалих робітників з численними травмами доставили в лікарню. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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"27 листопада о 10:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці В'ячеслава Чорновола під час проведення земляних робіт двох чоловіків у траншеї привалило землею та бетонною плитою", — мовиться у повідомленні.
Рятувальникам вдалося звільнити першого робочого за допомогою шансового інструмента. Його одразу передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Наразі його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом забій грудної клітини та нижніх кінцівок.
Рятувальники витягнули з-під завалів двох робочих / Фото пресслужби ДСНС
Одному з постраждалих затиснуло ноги
Через велику щільність глини в траншеї другому чоловіку затиснуло ноги. Рятувальники о 13:30 змогли вивільнити постраждалого з-під завалів.
Загалом до рятувальної операції були залучені 4 одиниці техніки та 16 осіб ДСНС. Крім цього, також на місці події працювали поліцейські та працівники медичної служби.
Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту.
Двох чоловіків у Миколаєві привалило землею в траншеї / Фото пресслужби ДСНС
Працівники ДСНС звільнили з-під завалів постраждалих: відео
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