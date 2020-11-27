У Миколаєві 27 листопада двох чоловіків в траншеї привалило землею та бетонною плитою. Трагедія трапилась під час проведення земляних робіт на вулиці Чорновола.

Одного з постраждалих робітників з численними травмами доставили в лікарню. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"27 листопада о 10:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці В'ячеслава Чорновола під час проведення земляних робіт двох чоловіків у траншеї привалило землею та бетонною плитою", — мовиться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося звільнити першого робочого за допомогою шансового інструмента. Його одразу передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Наразі його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом забій грудної клітини та нижніх кінцівок.



Рятувальники витягнули з-під завалів двох робочих / Фото пресслужби ДСНС

Одному з постраждалих затиснуло ноги

Через велику щільність глини в траншеї другому чоловіку затиснуло ноги. Рятувальники о 13:30 змогли вивільнити постраждалого з-під завалів.

Загалом до рятувальної операції були залучені 4 одиниці техніки та 16 осіб ДСНС. Крім цього, також на місці події працювали поліцейські та працівники медичної служби.

Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту.



Двох чоловіків у Миколаєві привалило землею в траншеї / Фото пресслужби ДСНС

Працівники ДСНС звільнили з-під завалів постраждалих: відео