Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням послабити карантин. Наразі місто належить до червоної зони.

Причиною такої заяви є "соціальна напруженість", яка виникла через посилені карантинні обмеження. Відповідну заяву мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, послаблення протиепідемічних заходів допоможе уникнути негативного впливу на економіку міста. Також він зазначив, що це варто зробити, аби зберегти робочі місця. Зокрема, мер Миколаєва звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням надати дозвіл продовжити роботу:

закладів харчування;

дитячих центрів;

мистецьких шкіл;

розважальних закладів.

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Сєнкевич заявив, що у разі послаблення карантину в Миколаєві встановлять обмеження щодо кількості відвідувачів і графіку роботи та обов'язково дотримуватимуться протиепідемічних заходів й усіх рекомендацій МОЗ.

Зауважимо! У Миколаєві 27 жовтня 2020 року співробітники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на протест. Усе через те, що місто потрапило до червоної карантинної зони. Детальніше про це – читайте тут.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу