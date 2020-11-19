Жертвою зловмисників став батько дитячого письменника Олексія Кваші, який загинув на Донбасі. Гроші, які відібрали у чоловіка, були перераховані йому державою в якості компенсації за смерть захисника України.

Про кричущий випадок шахрайства написав у фейсбуці голова ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" Ілля Шполянський. За його словами, злочин, ймовірно, стався не без участі представників соцзахисту, банківської установи, а також державного виконавця.

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Гроші з картки літнього чоловіка списали на користь невідомого чоловіка.

Що відомо про викрадення 300 тисяч у батька загиблого захисника України

302 тисячі гривень Дмитро Кваша отримав на рахунок у жовтні 2015. Гроші чоловік так і не витратив. Наприкінці грудня 2018 державний виконавець Світлана Мартиненко з Кам'янського списала з його картки 270 тисяч на користь якогось зловмисника. Ще 27 тисяч у дідуся забрали як виконавчий збір.

Як з'ясували адвокати, виконавчий лист був підробленим, людина, на рахунки якої переказали кошти, вказала невірні дані.

Йдеться про високу ймовірність змови працівників соціального захисту, відділення банку, державного виконавця та особи, якій перерахували кошти. У лютому 2019 Дмитро Олексійович взнає про зникнення грошей. У листопаді звертається до адвоката нашої спілки,

– написав Шполянський.

Звернення до правоохоронних органів щодо шахрайства направляли нардепи ВР після засідання тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів війни 2 жовтня 2020. Але державні інститути ніяк на цей випадок не відреагували. Правоохоронці винних у злочині також не знайшли.