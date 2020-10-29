У Миколаєві СБУ накрила ватажка міжнародного наркоугруповання: відео
Мешканця Миколаєва підозрюють в організації злочинної банди, яка займалася постачанням марихуани до країн Євросоюзу, а також продажем кокаїну в Україні.
Під час спецоперації щодо викриття наркоділків співробітники спецслужби затримали двох чоловіків. Один з них був ватажком угрупування, а другий – її активним учасником, повідомили у СБУ.
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Що відомо про діяльність міжнародного наркокартелю
За даними слідчих, до складу групи входили мешканці різних регіонів України, а також іноземець. Зловмисники переправляли наркотики як до України, так і до Євросоюзу.
Зловмисники переправляли канабіс до країн ЄС / Фото пресслужби СБУ
Оперативники СБУ задокументували два факти продажу 500 грамів кокаїну у кількох областях держави.
Під час обшуків в "офісі" угрупування в Миколаєві правоохоронці знайшли 10 кілограмів марихуани, обладнання для фасування наркотиків та засоби приховування їх у машинах кур'єрів.
4,5 мільйона гривень
Усі наркотичні речовини, які зберігалися на складах злочинців, вилучили. Їх цінник, як стверджують у СБУ, сягає 4,5 мільйона гривень.
На складах затриманих знайшли чимало марихуани / Фото пресслужби СБУ
Затриманим інкримінують контрабанду наркотичних речовин, вчиненою групою осіб. Якщо їх провину доведуть у суді, зловмисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми.
Крім того, правоохоронці намагаються з'ясувати місцеперебування інших причетних до злочину людей.
Дивіться відео з обшуків у керівника міжнародного наркоугруповання: