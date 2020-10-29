Мешканця Миколаєва підозрюють в організації злочинної банди, яка займалася постачанням марихуани до країн Євросоюзу, а також продажем кокаїну в Україні.

Під час спецоперації щодо викриття наркоділків співробітники спецслужби затримали двох чоловіків. Один з них був ватажком угрупування, а другий – її активним учасником, повідомили у СБУ.

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Перше затримання провели на пункті пропуску "Ягодин", коли зловмисник намагався провезти приховані у позашляховику 10 кіло канабісу. Друге –безпосередньо у Миколаєві.

Що відомо про діяльність міжнародного наркокартелю

За даними слідчих, до складу групи входили мешканці різних регіонів України, а також іноземець. Зловмисники переправляли наркотики як до України, так і до Євросоюзу.



Зловмисники переправляли канабіс до країн ЄС / Фото пресслужби СБУ

Оперативники СБУ задокументували два факти продажу 500 грамів кокаїну у кількох областях держави.

Під час обшуків в "офісі" угрупування в Миколаєві правоохоронці знайшли 10 кілограмів марихуани, обладнання для фасування наркотиків та засоби приховування їх у машинах кур'єрів.

4,5 мільйона гривень

Усі наркотичні речовини, які зберігалися на складах злочинців, вилучили. Їх цінник, як стверджують у СБУ, сягає 4,5 мільйона гривень.



На складах затриманих знайшли чимало марихуани / Фото пресслужби СБУ

Затриманим інкримінують контрабанду наркотичних речовин, вчиненою групою осіб. Якщо їх провину доведуть у суді, зловмисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Крім того, правоохоронці намагаються з'ясувати місцеперебування інших причетних до злочину людей.

Дивіться відео з обшуків у керівника міжнародного наркоугруповання: