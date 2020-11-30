Поліцейські Миколаєва розслідують кримінальну справу про вбивство 58-річний чоловіка та його 46-річної дружини. Сталося воно ввечері 29 листопада в Заводському районі міста.

Про злочин копи дізналися від доньки загиблих, повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області. Жінка прийшла провідати батьків та знайшла їх без ознак життя.

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Вже на місці інциденту слідчі переконалися, що смерть подружжя була насильницькою.

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За попередніми даними, власну ж дружину міг вбити власник оселі. Після цього він сам застрелився. Пістолет, з якого, ймовірно, були скоєні фатальні постріли, знайшли біля тіла чоловіка.

Інформацію про злочин копи внесли до ЄРДР за статтею про умисне вбивство двох осіб.

Остаточно причини смерті загиблих правоохоронці дізнаються після отримання результатів експертизи.

Поліціянти з'ясовують усі обставини трагедії. Триває досудове розслідування.