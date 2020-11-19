У Миколаєві 19 листопада невідомий повідомив про замінування приміщення місцевої філії телеканалу "Суспільний". Інформація надійшла перед початком дебатів кандидатів у мери міста.

Правоохоронці ретельно перевірили приміщення телестудії, і не знайшли жодних підозрілих предметів. Про це повідомляє "Суспільне".

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Повідомлення про замінування будівлі телеканалу на проспекті Центральному надійшло до поліції близько 19:00. Всіх працівників каналу та гостей студії одразу евакуювали з телестудії.

На місце події одразу прибули вибухотехніки, кінолог зі службовим собакою, слідчо-оперативна група , рятувальники та медики.

За результатами перевірки, не було знайдено вибухонебезпечних предметів. Відтак працівники "Суспільного" повернулися до телестудії.



У Миколаєві повідомили про замінування телестудії / Фото "Суспільне"

Наразі поліція встановлює особу аноніма, який повідомив про фейкове замінування.

Відзначимо, що публічні дебати між чинним мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та кандидатом від ОПЗЖ Владиславом Чайкою відбудуться 20 листопада.

Вибори мера в Миколаєві: що відомо

У Миколаєві 22 листопада відбудеться другий тур виборів. За посаду мера міста змагатимуться:

Олександр Сєнкевич від "Пропозиції", який є чинним міським головою;

Владислав Чайка від "Опозиційної платформи – за життя".

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В яких містах та коли відбудеться другий тур виборів / Інфографіка 24 каналу

