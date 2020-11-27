Членів досить масштабної банди затримали поліцейські за допомогою спецпризначенців. На слід зловмисників копи вийшли після кількох заяв постраждалих про розбійні напади.

Під час спецоперації копи провели 7 обшуків, вилучили у підозрюваних наркотичні речовини, зброю, гроші та інші докази злочинів, повідомили в поліції Миколаївщини. За даними слідчих, затримані скоювали напади на тих, хто втрутився у їх бізнес.

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Займалися вони розповсюдженням наркотиків, хоча офіційно працювали у таксі.

Викрадали людей

Як стверджують правоохоронці, перше повідомлення про злочин, який нібито вчинили чоловіки, вони отримали 29 жовтня. Тоді до лікарні потрапив 32-річний чоловік із пораненням грудної клітини. Копи з'ясували, що поранення він отримав у Корабельному районі міста. Нападники вистрелили у нього, зв'язали руки та ноги та вивезли в інший район у багажнику. Постраждалого знайшли перехожі, які й викликали швидку.

За тиждень після цього копи дізналися про інший злочин. До них спочатку звернулася мати 18-річного юнака із повідомленням про те, що її син пише їй смс із проханням про допомогу. Він нібито сповістив жінку про те, що йому забороняють брати слухавку та вимагають 12 тисяч гривень.

Наступного дня поранений постраждалий дивом знайшов екіпаж патрульних. Він розповів, що невідомі щонайменше 5 разів вистрелили у нього, посадили в машину та вивезли за межі міста. Згодом парубку вдалося втекти від зловмисників та знайти копів.

Таксисти-"закладчики"

Особи зловмисників стали відомі слідчим майже за місяць після цього. Ними виявилися 8 працівників служби таксі від 21 до 30 років. Один із них вже має судимості за хуліганство під час антидержавницького мітингу. Роботу із перевезення людей вони поєднували з розповсюдженням наркотиків безконтактним шляхом.



Зловмисники робили закладки / Фото поліції Миколаєва

7 статей Кримінального кодексу

Під час обшуків правоохоронці знайшли у фігурантів справи пістолети, ножі, розфасовані наркотичні речовини. В автівках зловмисників виявили сліди крові.



Таксисти жорстко карали всіх, хто заважав їм розповсюджувати наркотики / Фото поліції Миколаєва

Членам угрупування інкримінують злочини, які описані у 7 статтях Кримінального кодексу – виготовлення та розповсюдження наркотиків, викрадення людини, розбій, вимагання та незаконне поводження зі зброєю.



Копи вилучили речові докази причетності таксистів до злочинної діяльності / Фото поліції Миколаєва

Двоє основних фігурантів справи наразі перебувають під вартою. Третього оголосили у розшук. Якщо провину зловмисників визнають в суді, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео затримання таксистів, яких підозрюють у вчиненні купи злочинів: