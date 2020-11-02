Миколаївські поліцейські затримали групу квартирних злодіїв. Їх підозрюють у скоєнні пів сотні крадіжок. Вони представлялися людям похилого віку іноземних бізнесменами, а тоді "міняли"свої фальшиві гроші на їхні справжні.

Затримали злодіїв оперативні співробітники Управління карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців КОРД, повідомляє поліція Миколаївщини.

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Як працювали зловмисники

Вони подорожували регіонами України, шукаючи людей похилого віку. Їм представлялися іноземними бізнесменами, цікавилися, чи можна виняйняти житло.

Після цього просили пенсіонерів тимчасово залишити у них на зберігання свої гроші. За це ще й винагороду пропонували. Якщо люди погоджувалися, розпитували, чи є у них надійний сховок, де вони тримають свої заощадження. А далі справжні гроші забирали, залишаючи натомість фейкові.

Що дізналися правоохоронці

30 жовтня на виїзді з Миколаївської області всіх трьох зловмисників – 20-ти, 22-х і 33-х років – затримали.

Провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Нікополі Дніпропетровської області, а також в автівках. Поліцейські вилучили у правопорушників сувенірні гривні, долари і євро, зброю, мобільні телефони та інші речові докази.

Члени угруповання "працювали" в Миколаївській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Київській областях та інших, а також в столиці.

На їхньому рахунку – понад півсотні таких фактів.

Злочини на Миколаївщині

У цій області зловмисники скоїли два шахрайства: в Южноукраїнську та Первомайську. Жертвами схеми аферистів стали дві жінки 70-ти і 78-ми років. В однієї забрали 25 тисяч гривень та золоті прикраси. В іншої – приблизно 20 грамів ювелірних виробів.

Потерпілі не відразу розуміли, що позбулися своїх заощаджень. Лише тоді, коли розглядали на грошах незнайомців напис "сувенір", зверталися в поліцію.

Наразі тривають розслідування кримінальних проваджень.

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Усіх 3 злодіїв затримали / Фото Нацполіції



Під час обшуків знайшли ювелірні прикраси / Фото Нацполіції

Затримання зловмисників: дивіться відео