На Миколаївському суднобудівному заводі достроково завершили ремонтувати малий броньований катер "Бердянськ". Саме його разом з екіпажем у листопаді 2018 року у Керченській протоці захопили російські війська.

Ремонт катера розпочали у червні 2020 року, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Читайте також Катер "Бердянськ", що побував у російському полоні, спустили на воду: фото

Працівники заводу відновили гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру, протектори, систему головного двигуна та інші важливі частини катеру,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, вдалося усунути кульові отвори, які залишилися на катері після обстрілів.

Директор підприємства Валерій Калашніков розповів, що відновлений катер успішно пройшов ходові випробування. "Його вже передали замовнику із випередженням передбаченого договором графіку", – зазначив Калашніков.

Також на суднобудівному заводі вже відремонтували катер "Гола Пристань" та катер "Лубни".

Захоплення катера "Бердянськ" росіянами: основне