Викрадення автівки сталося в ніч на 10 листопада в селі Чаусове-1 Миколаївської області. До правоохоронців звернувся 23-річний власник Opel Vectra, який повідомив про зникнення машини.

За кілька годин після цього копи вже допитували підозрюваного у скоєнні злочину, повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини. Ним виявився 19-річний приятель власника Opel.

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Відтепер за такий вчинок йому загрожує до 5 років тюрми, а також штраф за керування нетверезим.

Як затримали підозрюваного

За даними правоохоронців, повідомлення про скоєний злочин надійшло на гарячу лінію близько 00:50. Заявник стверджував, що приїхав до друга у сусіднє село, а через деякий час побачив зникнення машини.

Невдовзі схожий на вкрадений Opel побачили патрульні Первомайська. Вони намагалися зупинити машину для перевірки, але зловмисник лише збільшував швидкість та намагався втекти. Правоохоронцям вдалося наздогнати ймовірного крадія та затримати його.

Вже був засуджений

Попри молодий вік, молодик вже має судимість за вчинення майнових злочинів. Наразі його можуть засудити вдруге. Свій вчинок він пояснив чималою кількістю випитого алкоголю.

Незабаром підозрюваному оберуть запобіжний захід.