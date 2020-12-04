На Миколаївщині у жахливій автотрощі загинули люди: фото
Смертельна аварія за участю елітного Mercedes-Benz та вантажівки Volvo сталася вранці 4 грудня на трасі "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у Миколаївській області. Внаслідок зіткнення із фурою легковик отримав надсерйозні пошкодження.
Тіло водія та травмовану пасажирку Mercedes вирізали з понівеченої автівки рятувальники за допомогою спецзасобів, повідомили у пресслужбі ДСНС.
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Що відомо про смертельну аварію на Миколаївщині
Аварія сталася зранку біля села Красне на трасі М-14. За попередніми даними, Mercedes лоб у лоб зіштовхнувся із вантажівкою Volvo.
Вантажівка легко витримала удар / Фото пресслужби патрульної поліції Миколаївської області
Яка з машин виїхала на зустрічну смугу, невідомо. Це наразі з'ясовують правоохоронці.
Сила удару автівок була такою, що від легковика мало що залишилося. Вся передня частина машини перетворилася у купу металобрухту.
Власник вантажівки не постраждав, а от водій Mercedes від отриманих травм загинув на місці події.
На місці працюють слідчі, які з'ясовують особи загиблих.
Mercedes не підлягає відновленню / Фото пресслужби ДСНС Миколаївщини
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