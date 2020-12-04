Смертельна аварія за участю елітного Mercedes-Benz та вантажівки Volvo сталася вранці 4 грудня на трасі "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у Миколаївській області. Внаслідок зіткнення із фурою легковик отримав надсерйозні пошкодження.

Тіло водія та травмовану пасажирку Mercedes вирізали з понівеченої автівки рятувальники за допомогою спецзасобів, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Жінку встигли перекласти до машини швидкої, але дорогою до лікарні вона померла.

Що відомо про смертельну аварію на Миколаївщині

Аварія сталася зранку біля села Красне на трасі М-14. За попередніми даними, Mercedes лоб у лоб зіштовхнувся із вантажівкою Volvo.



Вантажівка легко витримала удар / Фото пресслужби патрульної поліції Миколаївської області

Яка з машин виїхала на зустрічну смугу, невідомо. Це наразі з'ясовують правоохоронці.

Сила удару автівок була такою, що від легковика мало що залишилося. Вся передня частина машини перетворилася у купу металобрухту.

Власник вантажівки не постраждав, а от водій Mercedes від отриманих травм загинув на місці події.

На місці працюють слідчі, які з'ясовують особи загиблих.



Mercedes не підлягає відновленню / Фото пресслужби ДСНС Миколаївщини