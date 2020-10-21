За даними видання "Українська правда", на закритих нарадах в Офісі Президента декілька разів піднімали питання звільнення заступниці керівника ОП Юлії Ковалів. На її місце начебто готують колишнього міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.

Формальної пропозиції поспілкуватися не було, а про чутки дізнався з новин. Про це Тимофій Милованов повідомив в ефірі 24 каналу.

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Позиція Милованова

За його словами, він не вперше перебуває у такій ситуації. Влітку 2020 року були чутки про призначення його головою НБУ. Милованов зазначив, що працювати можна у будь-яких умовах, якщо є ефективність і можна досягнути певного результату.

Якщо такі можливості будуть, я готовий співпрацювати. Але я не впевнений, що на це є запит,

– ствердив колишній міністр економіки.

Також він сказав, що багато людей знає його позицію:

Він – за проринкові реформи.

Він – за розвиток конкуренції в Україні: швидкий та жорсткий.

Кадрові перестановки

На думку Милованова, після місцевих виборів буде спроба перезавантаження. Проте в якій формі воно відбуватиметься – питання відкрите.

"Як кажуть, диму без вогню не буває. Але ми побачили трохи диму", – відзначив колишній міністр економіки. Він також додав, що людям недостатньо того політичного процесу, який відбувається зараз.