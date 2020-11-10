Тимофій Милованов заявив про необхідність емісії грошей для фінансування компаній на час карантину. Це допоможе покращити ситуацію з поширенням COVID-19.

Варіанти порятунку бізнесу в умовах епідемії коронавірусу прокоментував в ефірі "Свободи слова" колишній міністр економіки Тимофій Милованов, повідомляє 24 канал.

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Я скажу те, що більшість економістів, які мене знають, будуть вважати неправильним і непопулярним. Потрібно закривати бізнеси і надавати їм фінансування, якого зараз не вистачає. По суті, це друк грошей,

– заявив Милованов.

Ексміністр порекомендував подивитися на приклад урядів різних країн світу, зокрема США.

"Там зовсім інша ситуація, набагато сильніші інституції. Але подивіться на всі країни – у них шалені бюджетні дефіцити. Чому? Тому що вони підтримують економіку саме зараз", – наголосив колишній міністр.

Він вважає, що введення жорсткого карантину на невеликий період і фінансова підтримка бізнесу зможе врятувати ситуацію з поширенням COVID-19.

"Все одно доведеться підтримувати економіку пізніше. І ще більше людей перехворіє. Тобто я за радикальний карантин зараз і за радикальну підтримку", – уточнив Милованов. Однак додав: такі кроки мають бути цільовими та короткостроковими.

Зверніть увагу! При наданні центральному банку повноважень з ручного управління емісією у країнах зі слабкими інститутами є ймовірність корупційного розподілу грошей. Крім того, такі рішення щодо фінансування окремих галузей економіки свідчать радше про командно-планову економіку, а не ринкову.