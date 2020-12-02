Україні не варто очікувати на те, що Міжнародний валютний фонд анулює всі борги. Наша держава недостатньо бідна, аби просити про таку послугу.

Що сказав Милованов

Радник глави Офісу Президента та ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що не знає, чи можна обговорювати з МВФ списання боргу для України. Про це політик розповів у інтерв'ю LB.

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По-моєму, ми недостатньо бідна країна для цього. Наскільки я знаю, під цю кваліфікацію (списання боргів для бідних країн) ми не потрапляємо,

– зауважив політик.

За його словами, Україні вдасться виплатити борги. Однак ситуація непроста: "Мінфіну дуже важко, йому потрібно відпрацювати, і, я думаю, він впорається".

Що відомо про транші МВФ

У червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму траншів для України. Тоді ж перерахували перший транш на суму 2,1 мільярда доларів.

Другий транш у розмірі 700 мільйонів доларів очікують до кінця 2020 року.

Третій транш був запланований на 2021 рік.