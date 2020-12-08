Син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав став депутатом Краматорської міськради. У свої 19 років хлопець задекларував криптовалюту на кругленьку суму.

Згідно з декларацією Солода, 185 000 одиниць криптовалюти коштують 23,7 мільйона доларів. Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції у фейсбуці.

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Власником криптовалюти Ростислав Солод став ще в 14 років. І до 19-річчя зміг збагатитися майже на 24 мільйони гривень.

Чим ще володіє Ростислав Солод

19-річний депутат Краматорської міськради зареєстрував кілька земельних ділянок, будинок, офіс та квартира. Також у декларації Солода є автопарк, що складається з Land Rove та Mercedes-Benz. Усе це майно зареєстроване на батька та мати Ростислава.

Навіть якщо Солод щось приховав у декларації, то може не перейматись. Максимум, що йому світить – це смішний штраф або обмеження волі, тобто проживання у гуртожитку,

– наголосили у Центрі протидії корупції.

Зверніть увагу! 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі. Раніше ж корупціонерів карали жорсткіше – в'язницею.

Що передбачає закон: головне

Внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років. Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8, 5 мільйонів, сума штрафу збільшується до 85 тисяч гривень.

Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Зазначимо, що обмеження волі – це не ув'язнення, а поселення у виправний центр з можливістю його покидати.