У Москві українського мільйонера Костянтина Григоришина засудили до 4 років колонії загального режиму. Причина – несплата податків на суму майже 1,4 мільярда рублів.

Мільйонера Григоришина арештували в Росії

За інформацією слідства, податки не заплатило в бюджет протягом 2008 – 2010 років підконтрольне Григоришину ТОВ "ПИК Создание". Про це повідомляє "Коммерсантъ".

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Компанія займалася постачанням трансформаторів із Запоріжжя. Згодом її визнали банкрутом. Бізнесмен через представників заявляв, що не контролював компанію.

Під час судового процесу Григоришин перебував за кордоном. У Росії його оголосили в розшук. Тому процес щодо бізнесмена проходив заочно із січня 2020 року.

Вирок суддя Міщанського райсуду Москви оголошувала два дні. У результаті Григоришина визнали винним в ухиленні від сплати податків у сумі майже 1,4 мільярда рублів. Його засудили до 4 років колонії загального режиму.

Суд відмовився задовольнити претензії податкових органів про відшкодування шкоди. Арештоване майно олігарха, а саме нерухомість та твори мистецтва, залишили під забезпечувальними заходами. Захисники Григоришина заявили, що мають 10 днів, аби подати апеляцію.

Зверніть увагу! Спочатку кримінальну справу порушили щодо Григоришина і підприємця Володимира Богатирьова – гендиректора ТОВ "ПИК Создание". Розслідування справи проти Богатирьова все ще триває.

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