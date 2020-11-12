Українського мультимільйонера Григоришина засудили в Росії до 4 років колонії, – ЗМІ
У Москві українського мільйонера Костянтина Григоришина засудили до 4 років колонії загального режиму. Причина – несплата податків на суму майже 1,4 мільярда рублів.
Мільйонера Григоришина арештували в Росії
За інформацією слідства, податки не заплатило в бюджет протягом 2008 – 2010 років підконтрольне Григоришину ТОВ "ПИК Создание". Про це повідомляє "Коммерсантъ".
Читайте також Має стосунок до конфліктів у Грузії та Україні: у Росії затримали одного з ватажків бойовиків
Компанія займалася постачанням трансформаторів із Запоріжжя. Згодом її визнали банкрутом. Бізнесмен через представників заявляв, що не контролював компанію.
Під час судового процесу Григоришин перебував за кордоном. У Росії його оголосили в розшук. Тому процес щодо бізнесмена проходив заочно із січня 2020 року.
Вирок суддя Міщанського райсуду Москви оголошувала два дні. У результаті Григоришина визнали винним в ухиленні від сплати податків у сумі майже 1,4 мільярда рублів. Його засудили до 4 років колонії загального режиму.
Суд відмовився задовольнити претензії податкових органів про відшкодування шкоди. Арештоване майно олігарха, а саме нерухомість та твори мистецтва, залишили під забезпечувальними заходами. Захисники Григоришина заявили, що мають 10 днів, аби подати апеляцію.
Радимо ознайомитися Мільярдери України: з чого починали свій бізнес найбагатші українці
Що відомо про Костянтина Григоришина
- Він займає 16 місце в рейтингу топ-100 найбагатших людей України.
- Його статки оцінюють у майже 400 мільйонів доларів.
- Бізнес-група "Енергетичний стандарт", власником якої є Григоришин, почала формуватися ще у 1990-х. До початку 2000-х Григоришин володів великими активами в 3 секторах економіки: електроенергетика, машинобудування, металургія.
- Згодом у нього почалися конфлікти з українськими бізнесменами і політиками. Григоришин поступово почав втратчати контроль над підприємствами.
Поділитися новиною