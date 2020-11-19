У Міненерго запевнили, що віялових відключень електроенергії взимку в Україні не буде. Це стало можливим завдяки значним запасам ресурсів.

Річ у тім, що Україна входить в зиму з рекордними запасами палива та наявними генеруючими потужностями. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики.

Раніше У Міненерго просять гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19: на що вони потрібні

Також у Міненерго звернули увагу на те, що планове виробництво АЕС та ТЕЦ було скорочено у квітні у зв’язку з карантинними обмеженнями.

"При цьому АЕС традиційно залишався пріоритетним виробником електроенергії в Україні з часткою в загальній системі виробництва близько 50%", – додали у Міненерго.

Стосовно "Енергоатому" Міністерство зауважило, що через невиконання ремонтних строків окремі блоки "Енергоатому" досі не введені в експлуатацію. Проте на наступний рік планова потужність компанії збільшиться на 2,9 мільярда кіловат-годин.

Водночас 1,2 мільярда кіловат-годин залишаються вакантними для АЕС, які вимушено компенсуються іншими генераціями, аби не було тих самих віялових відключень,

– додали у відомстві.

Зауважимо, що раніше Міністерство енергетики заперечило штучне обмеження потужностей "Енергоатома" та назвала зростання цін на електроенергію для промисловості "недопустимим".