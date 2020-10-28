Ольга Буславець попросила уряд виділити Міністерству енергетики гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19. Вони потрібні для виплати зарплатних боргів шахтарям.

Міненерго просить гроші з коронавірусного фонду

Відповідну заяву тимчасова виконувачка обов’язків глави Міненерго зробила 28 жовтня під час засідання Кабміну, пише 24 канал.

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Прошу внести до протокольного доручення Міненерго спільно з Мінфіном та іншими зацікавленими органами виконавчої влади підготувати та направити до уряду проєкт акту про виділення з Фонду боротьби з COVID-19 грошей,

– заявила Буславець.

За її словами, вони потрібні, аби своєчасно виплатити зарплату та погасити заборгованість по ній працівникам державних вугільних підприємств.

До слова, у липні 2020 року Буславець вже зверталася до Кабміну з проханням виділити з коронавірусного фонду гроші на розвиток Новокостянтинівської уранової шахти в Запорізькій області.

Довідка. Наразі в Україні діють 33 державні шахти, з яких лише чотири – рентабельні. У проєкті держбюджету-2020 на реструктуризацію державного вугільного сектора заклали 3,6 мільярда гривень.

Що відомо про витрати Фонду по боротьбі з COVID-19