У Міненерго просять гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19: на що вони потрібні
Ольга Буславець попросила уряд виділити Міністерству енергетики гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19. Вони потрібні для виплати зарплатних боргів шахтарям.
Міненерго просить гроші з коронавірусного фонду
Відповідну заяву тимчасова виконувачка обов’язків глави Міненерго зробила 28 жовтня під час засідання Кабміну, пише 24 канал.
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Прошу внести до протокольного доручення Міненерго спільно з Мінфіном та іншими зацікавленими органами виконавчої влади підготувати та направити до уряду проєкт акту про виділення з Фонду боротьби з COVID-19 грошей,
– заявила Буславець.
За її словами, вони потрібні, аби своєчасно виплатити зарплату та погасити заборгованість по ній працівникам державних вугільних підприємств.
До слова, у липні 2020 року Буславець вже зверталася до Кабміну з проханням виділити з коронавірусного фонду гроші на розвиток Новокостянтинівської уранової шахти в Запорізькій області.
Що відомо про витрати Фонду по боротьбі з COVID-19
- Станом на 23 жовтня з нього витратили 34,1 мільярда гривень з 66 мільярдів гривень, тобто 52% від загальної суми.
- Зокрема, на будівництво і ремонт доріг використали 16,3 мільярда гривень з виділених 35 мільярдів.
- На сферу охорони здоров’я – 5,8 мільярда гривень з передбачених 16,3 мільярда.