Міністерство фінансів України успішно закінчило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо бюджету на 2021 рік. Це було однією з важливих умов для отримання чергового траншу.

Основні параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками експертів МВФ. Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

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У повідомленні вказано, що проведення переговорів було важливим кроком, аби розпочати перегляд спільної програми України та МВФ Stand-by. Також це дасть можливість визначити дату візиту місії Європейського департаменту МВФ.

За даними Мінфіну, під час переговорів основним акцентом було формування спільного бачення показників бюджету. Зокрема, мовиться про рамки доходів, видатків та дефіциту.

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У пресслужбі також зазначили, що Міністерство фінансів щодня проводило консультації з експертами МВФ. Там обговорювали можливості щодо фінансування пріоритетних видатків бюджету на 2021 рік та дефіциту.



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