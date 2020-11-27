У Мінфіні припустили домовленість з МВФ: коли Україна може отримати транш
У Міністерстві фінансів України припустили, що із Міжнародним валютним фондом вдасться домовитись про транш ще у 2020 році. Проте країна може отримати кошти лише у 2021 році.
Відповідні гроші вже передбачені в бюджеті. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ВВС News Україна.
До теми У бюджеті бракує 3 мільярди доларів до кінця року, – Марченко
Міністр зазначив, що усі структурні маяки для першого перегляду програми МВФ виконали. Водночас наразі вже є інші – щодо яких процес виконання ще триває, сказав Марченко.
Я не можу сказати категорично, що коштів не буде. Але не хочу давати оптимістичні обіцянки щодо цього,
– зауважив очільник Мінфіну.
Також він додав, що наразі питання стосується не лише траншу, а й відповідної взаємодії. Якщо вдасться переломити негативний наратив останніх місяців – це вже буде великою перемогою, вважає Сергій Марченко. За його словами, досягнення відкриють шлях до отримання макрофінансової допомоги та до відновлення перемовин зі Світовим банком.
Співпраця України та МВФ: коротко
- 27 жовтня Конституційний Суд скасував частину положень щодо антикорупційного законодавства України. У МВФ на це відреагували пересторогою, вже 9 листопада керівник НБУ їздив до Фонду на переговори.
- Для того, щоб отримати гроші від МВФ, потрібно виконувати певні вимоги, зокрема продовжити низку реформ. Київ виконав уже 4 з 10 структурних маяків Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
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