У Міністерстві фінансів України припустили, що із Міжнародним валютним фондом вдасться домовитись про транш ще у 2020 році. Проте країна може отримати кошти лише у 2021 році.

Відповідні гроші вже передбачені в бюджеті. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ВВС News Україна.

До теми У бюджеті бракує 3 мільярди доларів до кінця року, – Марченко

Міністр зазначив, що усі структурні маяки для першого перегляду програми МВФ виконали. Водночас наразі вже є інші – щодо яких процес виконання ще триває, сказав Марченко.

Я не можу сказати категорично, що коштів не буде. Але не хочу давати оптимістичні обіцянки щодо цього,

– зауважив очільник Мінфіну.

Також він додав, що наразі питання стосується не лише траншу, а й відповідної взаємодії. Якщо вдасться переломити негативний наратив останніх місяців – це вже буде великою перемогою, вважає Сергій Марченко. За його словами, досягнення відкриють шлях до отримання макрофінансової допомоги та до відновлення перемовин зі Світовим банком.

Зверніть увагу! 10 червня у МВФ погодили кредитну програму для України на 5 мільярдів доларів за 1,5 року. Відповідні кошти планували надіслати у 4 траншах, майже одразу надали перший на суму 2,1 мільярда. Ще 2 мали надійти до кінця 2020 року, а останній – у 2021 році, проте наразі процес перебуває на так званій паузі.

Співпраця України та МВФ: коротко