Міністерство оборони України запропонувало посаду у власній структурі журналісту Юрію Бутусову. Він відомий своїми розслідування про діяльність Міністерства й Укроборонпрому.

Свою пропозицію до Юрія Бутусова щодо працевлаштування Міністерство оборони опублікувало на власній сторінці у фейсбуці.

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В оборонному відомстві підкреслили, що масштаби суспільної уваги до реформ у сфері оборони відповідають їхнім масштабам. Водночас масштаби критики процесів Міністерства співмірні з масштабами самих процесів.

Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрій Бутусов. Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними. В одному йому не відмовити – у небайдужості,

– заявили в Міноборони.

Там наголосили, що коли мовиться про конструктивну позицію – це викликає повагу, а критична налаштованість не виключає співпраці й пошуку точок дотику.

"Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики", – зазначили у відомстві.

Резюмуючи, пресслужба Міністерства оборони наголосила, що для активного громадянина завжди є можливість переходу від теорії до практики, від позиції стороннього ментора до посадовця, готового на практиці довести вартість своїх знань і слів.

На момент публікації сам журналіст Юрій Бутусов жодним чином не відреагував на таку пропозицію.

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