Міністр сільського господарства і продовольства Данії Моґенс Йєнсен подав у відставку через скандал зі знищенням норок. Посадовець зауважив, що його відомство прийняло помилкові рішення, і він несе за це відповідальність.

Йєнсен вибачився перед усіма заводчиками норок, які втратили своїх звірят. Про це повідомляє "Данське радіо".

Актуально Власники собак мають високий ризик захворювання COVID-19: дослідження

У мене більше немає необхідної підтримки серед парламентських партій. Тому сьогодні я повідомив прем'єр-міністру, що хочу піти з уряду,

– мовиться у повідомленні.

Міністр наголосив, що шкодує про рішення знищити усіх норок.

Зверніть увагу! Данські парламентарі наголосили, що немає жодних законних підстав для знищення усіх тварин.

Знищення норок у Данії: що відомо