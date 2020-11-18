Помруть 15 мільйонів звірят: міністр Данії подав у відставку через скандал зі знищенням норок
Міністр сільського господарства і продовольства Данії Моґенс Йєнсен подав у відставку через скандал зі знищенням норок. Посадовець зауважив, що його відомство прийняло помилкові рішення, і він несе за це відповідальність.
Йєнсен вибачився перед усіма заводчиками норок, які втратили своїх звірят. Про це повідомляє "Данське радіо".
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У мене більше немає необхідної підтримки серед парламентських партій. Тому сьогодні я повідомив прем'єр-міністру, що хочу піти з уряду,
– мовиться у повідомленні.
Міністр наголосив, що шкодує про рішення знищити усіх норок.
Знищення норок у Данії: що відомо
- У Данії виявили 214 випадків передачі COVID-19 від норок до людини. Тоді міністерка Метте Фредеріксен заявила, що усіх тварин необхідно знищити.
- Усього померти мають 15 мільйонів звірят.
- Окрім Данії, заражених коронавірусом норок виявили ще у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.
- У ВООЗ розповіли, що норки можуть бути інфіковані мутованим коронавірусом. Наразі вчені не можуть спрогнозувати, чи він є небезпечнішим за звичайні.
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