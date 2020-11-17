Міністр Абрамовський подолав коронавірус
Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський повністю одужав від COVID-19. Інфекцію він підхопив ще на початку листопада, відтак 2 тижні перебував вдома на самоізоляції.
Негативний ПЛР-тест на коронавірус Абрамовський отримав 17 листопада. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Тому після двотижневої самоізоляції нарешті повертаюся до стін міністерства у звичний робочий ритм,
– зауважив він.
Зазначимо, що коронавірус у Абрамовського підтвердився 3 листопада. Відтоді він виконував свої обов’язки дистанційно, з дому.
Абрамовський запідозрив у себе коронавірус ще 31 жовтня, тоді ж він здав тест на виявлення хвороби.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?За попередню добу в Україні виявили ще 11 968 хворих на COVID-19. Загалом кількість інфікованих у державі зросла до 557 657, з них одужали – 250 983 людини, а померли – 9 856 осіб.
На коронавірус зараз також хворіє Президент України Володимир Зеленський та очільник його Офісу Андрій Єрмак. Окрім того, COVID-19 підхопили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та ще близько 3 десятків народних обранців і стільки ж співробітників апарату парламенту.
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