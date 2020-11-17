Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський повністю одужав від COVID-19. Інфекцію він підхопив ще на початку листопада, відтак 2 тижні перебував вдома на самоізоляції.

Негативний ПЛР-тест на коронавірус Абрамовський отримав 17 листопада. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Тому після двотижневої самоізоляції нарешті повертаюся до стін міністерства у звичний робочий ритм,

– зауважив він.

Зазначимо, що коронавірус у Абрамовського підтвердився 3 листопада. Відтоді він виконував свої обов’язки дистанційно, з дому.

Абрамовський запідозрив у себе коронавірус ще 31 жовтня, тоді ж він здав тест на виявлення хвороби.