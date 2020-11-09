Міністр фінансів Марченко інфікувався коронавірусом: деталі
У міністра фінансів Сергія Марченка виявили коронавірус. Наразі політик бореться із хворобою, однак про його стан поки нічого невідомо.
Марченко перебуває на лікарняному. Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі громадській організації "Авто Євро Сила".
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Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на COVID-19 і сьогодні на лікарняному. Однак я мала з ним розмову телефоном, ми проговорили усі важливі моменти,
– зазначила депутатка.
Щоправда, наразі невідомо, у якому стані очільник Мінфіну.
Зауважимо, Верещук є членом податкового комітету Верховної Ради.
Коронавірус у політиків: що відомо
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада заявив, що захворів на коронавірус.
- Згодом стало відомо про інфікування глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
- До слова, у жовтні спалах коронавірусу зафіксували у Верховній Раді. Спікер парламенту Дмитро Разумков 19 жовтня говорив, що близько 60 нардепів хворіли на коронавірус.
- COVID-19 подолали також лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко та очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
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