У міністра фінансів Сергія Марченка виявили коронавірус. Наразі політик бореться із хворобою, однак про його стан поки нічого невідомо.

Марченко перебуває на лікарняному. Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі громадській організації "Авто Євро Сила".

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Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на COVID-19 і сьогодні на лікарняному. Однак я мала з ним розмову телефоном, ми проговорили усі важливі моменти,

– зазначила депутатка.

Щоправда, наразі невідомо, у якому стані очільник Мінфіну.

Зауважимо, Верещук є членом податкового комітету Верховної Ради.

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